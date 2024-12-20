Мужчину из федерального розыска нашли в беспамятстве в петербургском подъезде

В Петербурге мужчину из федерального розыска в беспамятстве нашли в подъезде

В Петербурге мужчину, находившегося в федеральном розыске, нашли в подъезде в состоянии беспамятства. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации управления, инцидент произошел 17 декабря в одном из многоквартирных домов на улице Доблести. Прибывшие туда после сигнала с охраняемого объекта росгвардейцы проверили квартиру, из которой поступила тревога, и установили, что там все в порядке.

Однако на одном из этажей они нашли 44-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не мог вспомнить, как и с какой целью оказался в подъезде.

По результатам проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по делу о краже в Псковской области. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее полиция Казахстана задержала двоих россиян, находящихся в розыске.