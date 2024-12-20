Россиян предупредили об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя

Конфеты и десерты с запахом алкоголя таят в себе угрозу для здоровья людей, и особенно — для детей. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. По его словам, которые цитирует «Радио 1», вкус спиртного, который воссоздан в сладостях, может стать для подростка первым шагом к знакомству с настоящими горячительными напитками.

«Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласится попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», — сказал Холдин.

Кроме того, «алкогольные» ароматизаторы могут вызвать аллергию, добавил врач.

Врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф до этого рассказал, когда начинается алкоголизм.

По его словам, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем, — это уже зависимость.

Он отметил, что алкоголь в жизни таких людей начинает играть слишком важную роль — встраивается в рабочий и домашний график. Также спиртное обязательно присутствует в выходные дни.

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