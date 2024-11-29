Врач объяснил, как связаны алкоголь, наркотики и ВИЧ

У людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, гораздо больше шансов заразиться ВИЧ-инфекцией, чем у тех, кто ведет трезвый образ жизни. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1».

«При употреблении наркотиков вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может передаться от одного человека к другому через шприц. А при злоупотреблении алкоголем нередко случается, что человек теряет над собой контроль и заражается вирусом в результате полового контакта», — объяснил Холдин.

Он подчеркнул, что здоровый образ жизни играет важнейшую роль в профилактике ВИЧ.

Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев до этого объяснил, как формируются зависимости. По его словам, существует связь между пагубными привычками и неумением проживать эмоции.

Так происходит обман организма — эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются. Единственный выход — научиться их самостоятельно прорабатывать.

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