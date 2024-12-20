Врач рассказала о самом опасном молочном продукте

Наибольшее опасным для здоровья молочным продуктом считается сливочное масло, потому что в нем содержится большое количество вредных веществ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, в масле находится от 2 до 7% природных трансжиров.

«Трансжиры повышают риск сердечно-сосудистой смертности, усиливают повреждение эндотелия, то есть внутренней оболочки сосудов и развитие атеросклероза. Эндотелий самый чувствительный, и с него начинается атеросклероз, нарушение регуляции давления, гипертония», — сказала Дианова.

Она советует заменить продукт на более полезные спреды или мягкий маргарин, в которых содержится до 2% и меньше насыщенных. Врач рекомендует есть около 10–15 г продукта в день.

Гинеколог-эндокринолог, нутрициолог Центра молекулярной диагностики CMD Текстильщики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Регина Финогентова до этого рассказала «Газете.Ru», что сливочное масло может быть частью здоровой диеты, но нежелательно сочетать его с сахаром, а количество ограничить 10-30 г в день.

Ранее сообщалось, что ФАС взялась за производителей сливочного масла.