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Врач рассказала, сколько сливочного масла можно съедать за день

Врач Финогентова: в день не стоит есть больше 30 граммов сливочного масла

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Сливочное масло может быть частью здоровой диеты, но нежелательно сочетать его с сахаром, а количество ограничить 10-30 граммами в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог-эндокринолог, нутрициолог Центра молекулярной диагностики CMD Динамо ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Регина Финогентова.

«Натуральное сливочное масло употреблять в пищу можно и нужно. Это продукт для здорового питания, его необходимо включать в рацион детей и беременных женщин. Сливочное масло, без термической обработки, в зависимости от питания и индивидуальных особенностей организма, можно употреблять в пределах 10-30 грамм в день», — рассказала врач.

Сливочное масло хорошо сочетается с крахмалистыми продуктами и плохо — с сахаром. Поэтому нельзя злоупотреблять кондитерскими изделиями с маслом. Также не рекомендуется совместно употреблять жиры животного и растительного происхождения: это может ухудшить пищеварение.

«При употреблении сливочного масла в пищу улучшается состояние кожи, ногтей и волос. Ненасыщенные жиры из масла поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов, гликосфинголипиды защищают кишечник от инфекций, витамин А снимает воспаление. Триптофан, который содержится в молочном жире, способствует выработке серотонина, а значит, улучшает настроение, помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — объяснила нутрициолог.

Все эти положительные качества относятся только к натуральному сливочному маслу, подчеркнула врач. Заменители молочного жира, облегченные спреды, маргарин опасны для здоровья.

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