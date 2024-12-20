UPI: в Шотландии на аукционе продали почти идеальное сферическое яйцо за $250

«Почти идеальное сферическое» яйцо продано на аукционе за $250, пишет UPI.

Уникальное яйцо, купленное в шотландском супермаркете, было передано в дар британской благотворительной организации и продано на аукционе за $250 благодаря своей «почти идеально сферической» форме.

Эдо Поунелл, первый владелец яйца, рассказал, что сам купил его на подобном аукционе за $187 после того, как «выпил несколько напитков». Позже мужчина признался, что это была импульсивная покупка, решив пустить ее на благотворительность.

Сообщается, что во время повторного аукциона яйцо стало одним из самых обсуждаемых лотов. Всего за проведение торгов удалось собрать около $6000, которые пойдут на помощь нуждающимся.

Ранее древнейшую каменную скрижаль с десятью заповедями продали на аукционе за $5 млн. По предварительным расчетам, плиту изготовили в период между 300 и 800 годами нашей эры.