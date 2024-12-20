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Совфед ужесточил наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

СФ ужесточил наказание за вовлечение детей в преступления, совершаемые в сети
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Совет Федерации утвердил поправки к Уголовному кодексу РФ, усиливающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или антиобщественные действия, совершаемые через интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в статьи 150 и 151 УК РФ, дополняя их квалифицирующим признаком использования информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Это означает, что вовлечение несовершеннолетнего в преступление с применением интернета будет караться лишением свободы до 6 лет (статья 150), а вовлечение в антиобщественные действия — до 5 лет (статья 151).

Ранее такие ужесточенные санкции применялись только в случаях, когда преступление совершалось родителями, педагогами или другими лицами, отвечающими за воспитание ребенка.

Перед этим Государственная дума приняла этот законопроект сразу в двух чтениях.

Ранее мужчину приговорили к пожизненному заключению за развращение детей в интернете.

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