Совфед ужесточил наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

Совет Федерации утвердил поправки к Уголовному кодексу РФ, усиливающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или антиобщественные действия, совершаемые через интернет. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения вносятся в статьи 150 и 151 УК РФ, дополняя их квалифицирующим признаком использования информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Это означает, что вовлечение несовершеннолетнего в преступление с применением интернета будет караться лишением свободы до 6 лет (статья 150), а вовлечение в антиобщественные действия — до 5 лет (статья 151).
Ранее такие ужесточенные санкции применялись только в случаях, когда преступление совершалось родителями, педагогами или другими лицами, отвечающими за воспитание ребенка.
Перед этим Государственная дума приняла этот законопроект сразу в двух чтениях.
Ранее мужчину приговорили к пожизненному заключению за развращение детей в интернете.