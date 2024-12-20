В Петербурге ищут двух юношей, которые подожгли дверь в квартиру и записали это на видео

В Санкт-Петербурге ищут поджигателей, устроивших пожар в подъезде жилого дома. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел 19 декабря в Петроградском районе. Вечером в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в подъезде одного из домов на Резной улице, горела квартира на пятом этаже. Звонивший объяснил, что на месте заметил бутылку с зажигательной смесью.

Прибывшие полицейские также нашли там спички, маркер, которым на стене было оставлено некое послание, фрагменты бумаги, а также бутылку с горючим веществом. В отношении подозреваемых, которым, судя по записям, около 18 лет, возбудили уголовное дело.Материальный ущерб составил 25 тыс. рублей.

Злоумышленников объявили в розыск. Их мотивы остаются неизвестными. Ведется проверка.

Ранее безработный житель Самарской области поджег квартиру, когда мать выгнала его на улицу.