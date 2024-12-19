Безработный житель Самарской области поджег квартиру, когда мать выгнала его из дома

В Самарской области мужчина совершил поджог после того, как мать выгнала его из дома, сообщили в полиции региона.

В мае текущего года жители поселка Безенчук позвонили в полицию и заявили, что горит квартира, принадлежащая женщине 1968 года рождения. На место выехали оперативники, которые изъяли осколки стеклянной бутылки со следами горючей смеси, а эксперты впоследствии установили, что причиной возгорания стал поджог. По подозрению в причастности к пожару задержали ранее не судимого, безработного сына женщины.

Подозреваемого допросили, он признал свою вину и пояснил, что перед этим мать выгнала его из дома из-за асоциального образа жизни. Не справившись с эмоциями, он решился на поджог квартиры, которую женщина приобрела для него, а также обставила мебелью и техникой. Мужчина остается под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Ранее пьяный россиянин избил мать и бабушку, а они попросили суд не наказывать его.