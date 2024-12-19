Профессор российского университета отдала мошенникам почти 2 млн рублей

В Оренбурге профессор университета отдала мошенникам почти 2 млн рублей

В Оренбурге 77-летняя профессор лишилась почти 2 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает RIA56.

По информации издания, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который назвал себя «сотрудником по защите персональных данных». Злоумышленник сообщил профессору университета, что аферисты якобы пытаются похитить у нее сбережения.

Пенсионерка поверила преступнику и последовала его дальнейшим инструкциям. Оренбурженка включила злоумышленнику демонстрацию экрана и установила приложение. После этого профессор перевела на указанные мошенником счета почти 2 млн рублей.

Получив деньги, неизвестный мужчина перестал выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее на Урале студентка сказала «да» телефонному роботу и осталась без миллионов рублей.