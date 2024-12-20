Названы самые популярные схемы обмана с ремонтом в России

Мало кто готов изучать форумы, общаться с бригадами, читать отзывы и вникать в тонкости ремонта самостоятельно. Поэтому так часто люди становятся жертвами мошенников. Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Газете.Ru» о самых распространенных схемах мошенничества при ремонте.

«Схема №1: «Основные работы дешево, а добавочные — втридорога».

«Когда бригада приезжает на замер и выставляет заказчику смету, многие смотрят лишь расценки основных работ — штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, укладки плитки и т.д. Однако не судите о надежности мастеров лишь по этим показателям. Такая невиданная щедрость скрывает неприятный сюрприз. Многие упускают из виду дополнительные работы, такие как, например, грунтовка, монтаж светильников, штробление под электрические кабели, установка розеток, на которые исполнители могут заломить цену», — объяснил он.



Схема №2: «Все хорошо, но есть нюанс».

«На начальном этапе мошенники предлагают заниженную стоимость работ. Вы подписываете договор, где указана привлекательная цена, часто даже ниже рыночной. Однако по мере выполнения работ начинают «всплывать» взявшиеся из ниоткуда непредвиденные обстоятельства. К примеру, вам обещают покрасить стены за 10 000 рублей, но не посвящают в детали и на все вопросы отвечают, что все сделают сами. После начала работ выясняется, что стены нуждаются в дополнительной грунтовке (еще 5000 рублей), шпаклевке (7000 рублей), а краска, которую вы выбрали, не подходит, и нужна более дорогая (еще 10 000 рублей). В итоге простой покрас обошелся вам в 32 000 рублей вместо заявленных 10 000», — рассказал эксперт.

Схема №3: «Часть материалов в дело, часть — на сторону».

«Суть данной уловки заключается в том, что рабочие запрашивают материалы больше, чем того требует ремонт. Например, заказывают 20 рулонов обоев вместо 10 и оставшиеся 10 увозят на другие объекты или продают с рук. Даже если вы лично приехали на объект и убедились, что количество соответствует заявленному, не спешите с выводами: прозрачность и честность рабочих может быть напускной. Как только вы уедете, никто не исключает, что через 20 минут нужное количество товара уедет на сторону», — подчеркнул он.

Чтобы не попасть на деньги, выбирайте бригаду по отзывам, общайтесь с заказчиками, на которых ремонтники работали до этого и расспрашивайте их о качестве проделанной работы. Внимательно читайте договор и то, что там написано мелким шрифтом.

«Не доверяйте низким ценам, привлекательная стоимость должна отпугнуть вас. Пожалуй, главное, чего боятся все недобросовестные ремонтники, — это знающий и требовательный человек. Если вы сами будете контролировать ход работ и кропотливо вести учет каждого чека и каждой пачки штукатурки, то у рабочих не возникнет соблазна нажиться на вашей некомпетентности», — отметил эксперт.

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