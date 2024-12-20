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В Белоруссии признали экстремистской книгу о российском политике

«Вясна»: книгу о Борисе Немцове признали экстремистской в Белоруссии
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Валерий Мельников/РИА Новости

Книгу о российском политике Борисе Немцове признали экстремистской на территории Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале местной правозащитной организации «Вясна».

В заявлении уточняется, что речь идет о печатном издании «Преемник. История Бориса Немцова и страны, президентом которой он не стал». Автором книги является журналист Михаил Фишман (признан в РФ иностранным агентом).

«Решение [о признании книги экстремистской] принял суд Центрального района Минска», — говорится в публикации.

Из нее следует, что инстанция вынесла соответствующее решение еще 17 декабря.

Кроме того, экстремистскими были признаны закрытый чат «Колледж-друзья» в мессенджере Viber и два аккаунта в социальной сети X. Это касается страниц «Говорите_как_Беларусь» и «Андрус Белавешкин».

В апреле 2024 года министерство юстиции РФ включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны. До этого решение о признании деятельности данной организации нежелательной приняла Генеральная прокуратура РФ.

Ранее в ЛДПР обнародовали записку бывшего главы партии Владимира Жириновского о политиках Борисе Немцове и Григории Явлинском, а также бизнесмене Борисе Березовском.

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