Минюст РФ обновил перечень нежелательных НПО

Министерство юстиций Российской федерации включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в перечень были включены украинский Center for Civil Liberties («Центр Громадянських Свобод», «Общественная организация «Центр Гражданских Свобод») и германский Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу»).

14 марта министерство юстиции России расширило список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, добавив в него немецкий «Форум имени Льва Копелева».

Форум назван в честь русского писателя-диссидента, литературоведа-германиста и правозащитника Льва Копелева. С 2001 года форум награждает лауреатов премией за мир и права человека.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.