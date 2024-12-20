В московском супермаркете задержали мужчину с ножом, угрожавшего покупателю в камуфляже

В супермаркете Москвы мужчина с ножом и его сосед в камуфляже устроили потасовку

На юго-западе Москвы двое мужчин устроили потасовку у кассы, один из них в ходе конфликта достал нож. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Инцидент попал на камеры. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мужчина в черной куртке ругается с соседом по очереди, одетым в камуфляж. Конфликтующие обмениваются ударами, после чего один из них достает нож и угрожает им другому.

Сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой и на место ЧП прибыли росгвардейцы — они задержали гражданина с ножом.

40-летний задержанный пояснил, что пришел в магазин за водой и поссорился с мужчиной в очереди — тот якобы начал на него ругаться, а затем повалил на пол и разбил губу.

«Я ему ответил один раз с кулака. Достал нож в целях самообороны. Никому не хотел причинить вред. Просто достал, показал и убрал нож», — рассказал участник драки на камеру.

В ведомстве отметили, что задержанный в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

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