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В Челябинске студенту откусили ухо во время драки в пивном магазине

«74.ru»: в Челябинске студенту во время драки откусили ухо

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РИА Новости

В Челябинске 19-летний студент пострадал в драке в пивном магазине, неизвестный откусил молодому человеку часть уха. Об этом сообщает «74.ru».

Инцидент произошел в пивном магазине в ЖК «Солнечный» в ночь на 11 сентября. Одному из покупателей не понравилась татуировка на лице 19-летнего студента, словесный конфликт быстро перерос в драку.

«Крупный мужчина вдруг заметил у знакомого моего брата небольшую татуировку на лице в виде разбитого сердца. И тут начались оскорбления, парня с татуировкой он начал избивать. Брат пытался помочь, но когда все оказались на улице, этот мужчина включил Майка Тайсона, схватил моего брата и откусил ему часть уха. Потом еще и преследовал, угрожал откусить второе», — рассказал брат пострадавшего.

Молодого человека госпитализировали, у него диагностирована травматическая ампутация хряща правого уха. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин откусил ухо знакомому и помирился с ним, оплатив лечение.

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