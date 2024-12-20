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Под Тюменью арендатор напал на хозяйку квартиры и 50 раз ударил ее ножом и вилкой

В Тюменской области арендатор изрезал ножом 69-летнюю хозяйку квартиры
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Shutterstock

В Тюменской области мужчина набросился с ножом на хозяйку арендованной им квартиры. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Вечером 11 мая мужчина, снимавший квартиру в поселке Боровский, выпил и поссорился с арендодателем. Квартирант вооружился ножом и вилкой и нанес 69-летней женщине более 50 ударов по различным частям тела. Пострадавшая истекла кровью на месте происшествия.

Злоумышленник скрылся, но в кратчайшие сроки был задержан, 42-летнего мужчину отправили под стражу. К настоящему времени следователи закончили сбор доказательств. Вскоре уголовное дело будет передано в прокуратуру, а затем обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее арендатор переоделся в хозяйку квартиры и попытался продать чужую недвижимость.

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