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Главе Корпорации развития Курской области грозит тюремный срок

Гендиректору Корпорации развития Курской области Лукину грозит до 10 лет тюрьмы
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РИА Новости

Задержанному по подозрению в злоупотреблении полномочиями гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

Источник агентства отметил, что Лукин был задержан по статье о превышении должностных полномочий. Отмечается, что максимальным наказанием за подобное преступление является лишение свободы сроком до 10 лет.

В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняется также его бывший заместитель Игорь Грабин.

По версии следствия, действия Лукина привели к «необоснованному расходованию» 173 млн рублей. В квартире и загородном доме Лукина при обыске нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.

По данным Mash, не так давно Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ. Источники Telegram-канала утверждают, что чиновник хвастался наградой и был уверен, что его не арестуют, несмотря на отставку прошлого губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного полицейского по подозрению во взятке.

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