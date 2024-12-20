Британка с «синдромом щелкунчика» рассказала, как ей живется с этим диагнозом, пишет LADBible.

Кэти Шалка, 28-летняя жительница Лондона, рассказала о своих болях, вызванных редким заболеванием, которое не дает ей покоя почти десять лет. Женщина испытывает сильную боль в боку, в спине и под ребрами, и впервые столкнулась с этой проблемой в детстве. Однако в 2018 году, когда дискомфорт стал невыносимым, решила обратиться к врачу.

Несмотря на многочисленные визиты к специалистам и анализы, Кэти долго не могла получить четкий диагноз. Врачи утверждали, что ее результаты «нормальные», а боль объясняли «женскими проблемами» и даже предлагали проверить, не беременна ли она.

В итоге спустя годы британке был поставлен диагноз — «синдром щелкунчика», который возникает, когда левая почечная вена становится некомпрессивной. Симптомы могут включать кровь в моче, головокружение и боль в боку.

«У меня все болит каждый день. Боль никогда не проходит», — делится она.

Сейчас Шалка собирает деньги на операцию, стоимость которой составляет £50 тысяч. Она надеется, что после процедуры боль отступит.

Британка рассказала, что ее внутренности стали «бетоном» после отказа от противозачаточных.