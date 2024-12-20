В Санкт-Петербурге глава муниципалитета вышел на уборку снега с огнеметом

Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. Он опубликовал видеозапись на своей странице во «ВКонтакте».

На видеозаписи глава муниципалитета растапливает снег с помощью огнемета под музыку из фильма «Охотники за приведениями». Позже к нему присоединяются волонтеры и муниципальные чиновники.

«Мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — поделился Куликов.

До этого в Санкт-Петербурге около сотни студентов, преимущественно медиков, вышли на уборку платной парковки, чтобы получить волонтерские баллы, которые дают бонусы при поступлении в ординатуру.

По информации издания, учащиеся вышли на уборку снега 17 декабря у здания Нотариальной палаты на Конной улице. За подобную деятельность студентам обещали начислить так называемые «волонтерские часы», которые могут помочь с поступлением.

До этого во Владимирской области на подмогу дворникам для расчистки снега определили местных школьников.