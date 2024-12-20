Россиянам рассказали, какими продуктами можно порадовать питомцев в Новый год

Специальные лакомства можно давать домашним животным, если хочется порадовать их в новогоднюю ночь. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина.

Так, например, собаки могут съесть печенье для животных или маленькие кусочки вяленого мяса, если в них мало красителей, консервантов и жира.

«Лакомства необходимо приобрести заранее, чтобы питомец не чувствовал себя обделенным за праздничным столом и чтобы владелец мог разделить с ним праздничную трапезу. <...> Однако и в этом случае необходимо понимать, что давать лакомства бесконтрольно нельзя, их доля не должна превышать 10% от суточного рациона», — уточнила Алешина.

По ее словам, если животному станет плохо во время праздника, важно в кратчайшие сроки начать оказывать ему помощь. Если у него появились признаки расстройства пищеварения, нужно дать сорбенты и обратиться к ветеринару.

Ветеринар Евгений Цыпленков до этого говорил, что домашним питомцам не стоит давать куриные кости, потому что они могут повредить внутренние органы, например желудок или пищевод. По его словам, собакам также не рекомендуется давать шоколад, потому что он может спровоцировать нежелательные химические реакции в организме.

Ранее ветврач назвала опасные для питомцев продукты с новогоднего стола.