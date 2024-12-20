Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какими продуктами можно порадовать питомцев в Новый год

Ветврач Алешина: вяленым мясом можно порадовать собаку в Новый год
close
Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Специальные лакомства можно давать домашним животным, если хочется порадовать их в новогоднюю ночь. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина.

Так, например, собаки могут съесть печенье для животных или маленькие кусочки вяленого мяса, если в них мало красителей, консервантов и жира.

«Лакомства необходимо приобрести заранее, чтобы питомец не чувствовал себя обделенным за праздничным столом и чтобы владелец мог разделить с ним праздничную трапезу. <...> Однако и в этом случае необходимо понимать, что давать лакомства бесконтрольно нельзя, их доля не должна превышать 10% от суточного рациона», — уточнила Алешина.

По ее словам, если животному станет плохо во время праздника, важно в кратчайшие сроки начать оказывать ему помощь. Если у него появились признаки расстройства пищеварения, нужно дать сорбенты и обратиться к ветеринару.

Ветеринар Евгений Цыпленков до этого говорил, что домашним питомцам не стоит давать куриные кости, потому что они могут повредить внутренние органы, например желудок или пищевод. По его словам, собакам также не рекомендуется давать шоколад, потому что он может спровоцировать нежелательные химические реакции в организме.

Ранее ветврач назвала опасные для питомцев продукты с новогоднего стола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами