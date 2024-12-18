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Кинолог рассказал, насколько новогодняя елка опасна для собак

Кинолог Карапетьянц: собака может травмироваться из-за новогодней елки

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Shutterstock/ShineTerra

К новогодним елкам и украшениям – гирляндам, мишуре – наибольший интерес проявляют кошки, о безопасности которых важно вовремя задуматься – к примеру, они могут наесться мелких деталей. Собак елки привлекают меньше, однако они тоже могут травмироваться, если уронят дерево и разобьют игрушки или прокусят лампочки гирлянды, предупредил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

«Любые новые предметы, которые появляются в доме, собаку будут интересовать. Так как собака – это любопытное животное, она в любом случае будет их сначала осязать и обнюхивать, а потом, если этого недостаточно, пробовать на зуб», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По этой причине в первое время все, что появляется в доме, должно оставаться под контролем относительно поведения питомца. Так, к примеру, собака может завалить елку, что-то уронить и разбить, а в результате травмироваться. Нужно снизить ее интерес, познакомив с новыми предметами и отслеживая поведение. Полностью отказываться от декораций не стоит – достаточно следить за безопасность питомца, подчеркнул кинолог.

Что касается живой елки и возможной аллергии у собаки, то с этой точки зрения новогоднее дерево совершенно безвредно, заключил Карапетьянц.

До этого ветврач и зоопсихолог Ирина Филатова предупредила, что кошек и собак (особенно котят и щенков) нужно оберегать от опасностей, связанных с новогодними украшениями. Важно контролировать интерес питомца к елочным игрушкам и не оставлять наедине с украшенной елью.

Ранее кинолог дал советы по безопасному для собаки украшению елки.

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