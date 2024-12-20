Москвичам рассказали, куда сдавать живую елку после праздников

Москвичи могут сдать живую елку после новогодних праздников в рамках программы «Круговорот елки». Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев.

По его словам, аналогичные программы должны действовать и в других российских регионах. Эксперт уточнил, что они будут работать примерно с 10 января в течение месяца, после чего деревья отправят на переработку.

«Единственное требование — елка должна быть «чистой» — без игрушек и мишуры. Деревья идут на переработку в щепу, из которой изготавливают биотопливо, субстрат для выращивания грибов и органическую мульчу», — добавили в сообщении.

Начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов до этого говорил, что россияне могут самостоятельно срубить живую елку к Новому году в ближайшем лесничестве, там же можно купить дерево к празднику. По его словам, желающие должны будут заключить договор купли-продажи новогодней елки и выбрать понравившуюся на территории в лесу.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю елку.