Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, куда сдавать живую елку после праздников

Специалист Пухарев: живые новогодние елки можно сдать на переработку
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Москвичи могут сдать живую елку после новогодних праздников в рамках программы «Круговорот елки». Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев.

По его словам, аналогичные программы должны действовать и в других российских регионах. Эксперт уточнил, что они будут работать примерно с 10 января в течение месяца, после чего деревья отправят на переработку.

«Единственное требование — елка должна быть «чистой» — без игрушек и мишуры. Деревья идут на переработку в щепу, из которой изготавливают биотопливо, субстрат для выращивания грибов и органическую мульчу», — добавили в сообщении.

Начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов до этого говорил, что россияне могут самостоятельно срубить живую елку к Новому году в ближайшем лесничестве, там же можно купить дерево к празднику. По его словам, желающие должны будут заключить договор купли-продажи новогодней елки и выбрать понравившуюся на территории в лесу.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю елку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами