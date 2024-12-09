Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве муж-иностранец ранил ножом невзлюбившую его собаку жены

Гражданина Кубы задержали за попытку избавиться от собаки его жены-москвички

close
Depositphotos

В Москве кубинец напал с ножом на невзлюбившую его собаку жены, пишет mk.ru.

Как сообщается, инцидент произошел в квартире на Комсомольском проспекте, принадлежащей 36-летней женщине-парикмахеру. Около года назад у нее поселился иностранец, ранее работавший аниматором на Кубе. 11-летнему той-терьеру хозяйки новый сожитель сразу не понравился.

Сначала мужчина выгнал Чоко, привыкшего спать на кровати, из спальни и переселил его на лежанку в кухне. Кубинец также пытался дрессировать пса, чем еще больше настроил его против себя.

Ночью 8 декабря, как утверждает иностранец, Чоко напал на него, когда он пришел на кухню за водой. Мужчина принялся отбиваться от животного ножом и ранил его в морду. Москвичка отвезла питомца в ветеринарную клинику и решила подать на развод, несмотря на то, что недавно стала матерью. Ее мужа задержали.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами