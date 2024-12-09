В Москве муж-иностранец ранил ножом невзлюбившую его собаку жены

В Москве кубинец напал с ножом на невзлюбившую его собаку жены, пишет mk.ru.

Как сообщается, инцидент произошел в квартире на Комсомольском проспекте, принадлежащей 36-летней женщине-парикмахеру. Около года назад у нее поселился иностранец, ранее работавший аниматором на Кубе. 11-летнему той-терьеру хозяйки новый сожитель сразу не понравился.

Сначала мужчина выгнал Чоко, привыкшего спать на кровати, из спальни и переселил его на лежанку в кухне. Кубинец также пытался дрессировать пса, чем еще больше настроил его против себя.

Ночью 8 декабря, как утверждает иностранец, Чоко напал на него, когда он пришел на кухню за водой. Мужчина принялся отбиваться от животного ножом и ранил его в морду. Москвичка отвезла питомца в ветеринарную клинику и решила подать на развод, несмотря на то, что недавно стала матерью. Ее мужа задержали.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка.