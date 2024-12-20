В Саратовской области глава минздрава встретился с жителем после вопроса Путину

Глава минздрава Саратовской области Владимир Дудаков встретился с местным жителем Виталием Майоровым после того, как он обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии по поводу препаратов для больных диабетом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам Бусаргина, Дудаков обсудил с мужчиной возникающие у него вопросы.

«В ноябре выдали все необходимые препараты с запасом до начала следующего года, однако есть справедливые замечания в целом к организации этой работы со стороны районной больницы», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что задачей главного врача является перестройка процесса выдачи препаратов пациентам с целью сделать его максимально удобным.

До этого сообщалось, что с пострадавшей от мошенников пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая позвонила президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, связались из прокуратуры и договорились расследовать дело.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.