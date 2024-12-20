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С дозвонившейся до Путина пенсионеркой Маркеловой связался прокурор

Прокурор связался с обманутой мошенниками пенсионеркой после ее беседы с Путиным
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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

С пострадавшей от мошенников пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая ранее позвонила президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, связался прокурор. Об этом она сам рассказала РЕН ТВ.

19 декабря в ходе прямой линии женщина рассказала российскому президенту, как попала на уловки мошенников.

Почти сразу после беседы с главой государства, с Маркеловой связались из прокуратуры и договорились расследовать дело.

«С вас долг списывается, потерпевшим по делу становится банк. Мы планируем проехать в экспертное учреждение... получим экспертизу и направимся в суд», – сказал прокурор.

Жительница Казани попалась на уловки мошенников. Они позвонили ей через мессенджер, представляясь то следователями, то сотрудниками «Госуслуг». В результате женщина взяла кредит и перевела более 700 тыс. руб. на счет аферистов. Чтобы выплачивать долг, пенсионерка вынужденно устроилась на работу уборщицей. Прокурор, который связался с Маркеловой, заверил пенсионерку, что «платить по кредиту больше не надо, его признают недействительным».

«Не думала, что это так быстро произойдет. Думала, может, завтра, но чтобы сейчас. Еще передача не закончилась, а мне уже звонят из прокуратуры», – отметила Маркелова.

19 декабря Путин в ходе прямой линии заявил, что объемы жульничества с хищением средств россиян путем кредитов зашкаливают.

Ранее в Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом.

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