Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает ответственность за вооруженный мятеж и освобождает от уголовной ответственности за своевременное сообщение о нем. Об этом сообщил ТАСС.

В верхней палате российского парламента проходит 582-е заседание, завершающее осеннюю парламентскую сессию.

Новые нормы предполагают разделение уголовной ответственности в зависимости от того, является ли фигурант дела организатором мятежа или только его участником. В первом случае граждан могут лишить свободы на 15–20 лет с последующим ограничением свободы на срок до двух лет. Для тех, кто подпадает под второй случай, сохранят действующее наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы.

В случае, если деяние привело к тяжким последствиям, максимальное наказание может быть назначено в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В УК также вводится новая статья 276.1 «Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ». Согласно ей, оказание находящимися на территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства различной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности государства, при отсутствии признаков шпионажа, будет наказываться сроком от 10 до 15 лет и штрафом.

Ранее Госдума исключила УДО для террористов.