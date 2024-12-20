Мать двоих детей избивала их и заставляла жить в грязи

Американка отправилась в тюрьму за то, что издевалась над двумя своими детьми

В США женщина издевалась над собственными детьми и попала в тюрьму. Об этом сообщает канал ABC13.

Маркита Фирс из Хьюстона, штат Техас, была арестована в своей квартире после того, как несколько раз ударила шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь по голове, а также грубо трясла ее. После этого обоим детям была оказана медицинская помощь.

Выяснилось, что пострадавшие оставались дома одни и ничего не ели и не пили в течение примерно двух дней. Соседи также рассказали полицейским, что женщина кричала на своих детей, держала их в «ужасных условиях» и запрещала им посещать детский сад.

Американку обвинили в избиении и издевательствах над собственными детьми. Потерпевших отдали на попечение родственников, а ее отправили за решетку. Служба защиты детей заявила, что начала расследование в отношении женщины.

Ранее родители поплатились за то, что кормили трехлетнюю дочь только виноградом и молоком.