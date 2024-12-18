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Родители кормили трехлетнюю дочь только виноградом и молоком и поплатились

В Польше задержали пару, которая держала трехлетнюю дочь на фруктовой диете

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Shutterstock

В Польше крайне истощенная девочка попала в больницу, а ее родителей задержали. Об этом сообщает издание Fakt.

Родители трехлетней девочки — 45-летний мужчина и 43-летняя женщина — обратились в больницу в Зелёна-Гура, потому что их дочь перестала есть и идти с ними контакт. Сильно истощенного ребенка госпитализировали 15 декабря, врачи оценивают ее состояние как очень тяжелое. Родители признались, что являются веганами и заставляли дочь соблюдать ограничительную диету, в основном состоящую из фруктов. В действительности они кормили ребенка только виноградом и молоком и никогда не делали ему прививки.

«Девочка весит всего 8 кг, что примерно вдвое меньше, чем должен весить ребенок ее возраста. Как нам удалось выяснить, именно родители ввели ограничительную диету, основанную на фруктах, в основном винограде. Вероятно, она также находилась на грудном вскармливании. Девочку доставили в отделение интенсивной терапии», — сообщили в больнице.

Родителей пациентки задержали, прокуратура возбудила дело об опасности для жизни и здоровья ребенка.

Ранее в Астраханской области лишили свободы родителей замерзшего пятимесячного младенца.

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