На Урале раскрыли склад с 200 тоннами опасных консервов

Ura.ru: в Екатеринбурге нашли 200 тонн опасных консервов на подпольном складе

В Екатеринбурге правоохранители раскрыли подпольный склад, на котором хранились тонны опасной рыбной продукции. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, в помещении хранились тысячи банок консервов с просроченным сроком годности, но сотрудники склада готовили их к продаже.

«Благодаря нехитрым манипуляциям сотрудников предприятия она меняла название, сроки годности и из «просрочки» становилась готовой к употреблению рыбой, выпущенной в 2024 году», — поделился источник.

По словам собеседника издания, на адрес склада, которым владеет ООО «Гринберри», поставлялась продукция АО «НАЦРЫБПРОМ», ООО «Легион», «Склад ИП Косых», ООО «СибСнабПродукт» и других компаний.

Источник утверждает, что консервы после переклеивания этикеток отправлялись на реализацию в Свердловскую, Курганскую, Челябинскую области. Продукция поставлялась даже в детские сады и школы, одна из схем поставок заканчивалась в образовательных учреждениях Кургана.

Ранее стало известно о состоянии жительниц Екатеринбурге, заразившихся ботулизмом.