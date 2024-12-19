Заразившиеся ботулизмом россиянки находятся в реанимации

В Екатеринбурге 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь, заразившиеся ботулизмом, находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, 8 декабря родственницы съели шпроты в масле, купленные с машины в районе ДК «ВОС», а 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь — с признаками отравления ее забрали в больницу. Вторая женщина обратилась к медикам 16 декабря, ее также госпитализировали.

«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Мордовии вяленая рыба стала причиной заражения местных жителей ботулизмом.