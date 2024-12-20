Российские хирурги пересадили пациентке кость из ноги в челюсть

В Красноярске врачи пересадили пациентке кость из ноги в челюсть

В Красноярске врачи Краевой клинической больницы провели женщине уникальную операцию, в ходе которой восстановили ей челюсть с помощью кости из ноги. Об этом сообщают «Вести Красноярск».

Впервые к медикам пациентка обратилась два года назад. Диагностика показала наличие у нее опухоли лицевого скелета. Новообразование удалили, а вместе с ним и подбородок. Чтобы восстановить лицо, хирурги приняли решение взять фрагмент малой берцовой кости и пересадить ее в челюсть.

Как пояснили врачи, подобные операции в медучреждении делают более 20 лет, но именно на лицо пересадку осуществляли в первые.

Операцию проводили с микроскопом с большим увеличением, диаметр сосуда, который был пересажен вместе с аутотрансплантатом, составлял не более двух миллиметров. Без него невозможно было бы восстановить полноценное кровоснабжение этого участка.

В общей сложности вмешательство длилось 8,5 часа. Над новой челюстью красноярки трудились три хирурга, включая заслуженного врача РФ Вадима Кеосьяна.

Медики отметили, что пересаженная кость достаточно толстая, чтобы пациентка смогла установить в нее импланты и восстановить прежнее качество жизни.

Ранее в Тюмени провели уникальную операцию на мозге ребенка, сохраняя его в сознании.