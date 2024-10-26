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Российские хирурги удалили опухоль мозга ребенку, сохраняя его в сознании

В Тюмени провели уникальную операцию на мозге ребенка, сохраняя его в сознании

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Pixabay

Врачи Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени провели уникальную операцию 12-летнему мальчику. Об этом сообщает Минздрав России.

Опухоль головного мозга диагностировали у школьника во время обследования перед соревнованиями по боксу. Новообразование сдавливало речевые центры. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, при этом несовершеннолетний пациент оставался в сознании.

«Когда пациент разговаривает, врач понимает, что его хирургические действия верны. Операция в сознании позволила контролировать хирургический процесс», — рассказал нейрохирург Юрий Якимов.

Опухоль успешно удалили, все жизненно важные функции организма, в том числе речевые, удалось сохранить.

До этого сообщалось, что в Новосибирске хирурги клиники им. Мешалкина провели младенцу уникальную операцию на сердце. Сразу после рождения ребенка прооперировали, врачи восстановили анатомию сердца и аортальный клапан, буквально по частям воссоздав орган.

Ранее российские врачи по частям собрали ноги двухлетнему ребенку после страшного ДТП.

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