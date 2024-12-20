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В Киевской области после взрывов загорелось складское помещение

ГСЧС Украины: на складе под Киевом произошел пожар площадью 15 тысяч «квадратов»
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Vitalii Hnidyi/Reuters

Пожар начался в Бориспольском районе Киевской области после того, как здесь произошло несколько взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В заявлении уточняется, что огонь охватил складское помещение. Пламя распространилось на площади 15 тыс. квадратных метров.

«На месте работают 72 сотрудника ГСЧС и 24 единицы техники. К ликвидации [возгорания] привлечены специализированная техника из Киева, аэропорта Борисполь, местные пожарные команды, пожарный поезд <...>, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти», — подчеркнули в ведомстве.

Из публикации следует, что сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар. Никакой информации о пострадавших не поступало.

20 декабря Telegram-канал SHOT написал, что Украина подверглась массированному удару. По предварительным данным, российские военные с помощью гиперзвуковых ракет атаковали энергетические объекты и центры принятия решений.

Всего бойцы Вооруженных сил РФ нанесли не менее пяти ударов. На этом фоне во всех украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее жители Киева заявили о четырех мощных взрывах в городе.

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