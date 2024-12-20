Политолог назвал прямое общение частью государственной политики России

Важность прямого общения стала частью государственной политики России на всех уровнях власти. Об этом по итогам совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов.

Он напомнил, что глава государства, выступая на съезде «Единой России» в прошедшую субботу, отдельно упомянул, что все члены партии без исключения должны общаться с людьми.

«Эта открытость, прямота, готовность говорить на самом простом, самом понятном языке стало важной частью всей государственной политики. Автором этой тенденции стал президент, участвуя в пресс -конференциях и прямых линиях, которые с недавних пор стали единым форматом», — сказал политолог.

Асафов подчеркнул, что этот формат развивается, и в целом он становится частью реализации государственной политики по стратегии коммуникации государства и общества.

«Вся страна с особым вниманием в эти дни следит. Многие люди задают вопросы. Это важная часть жизни нашего государства и общества, поскольку и ответы, и отдельные направления развития страны становятся понятнее. У каждого есть возможность задать вопрос и услышать ответ, даже если конкретно его вопрос не прозвучал, потому что темы понятны», — отметил он.

По его словам, россияне как общество демонстрируют единство взглядов, поэтому и вопросы к президенту схожи.

«Стоит отметить спокойствие президента при ответе на самые сложные вопросы, в том числе провокационные. Видно, что президент очень глубоко понимает повестку всех сфер жизни страны и готов деятельно участвовать в решении проблем и сложных вопросов. Его не покидает и неизменное чувство юмора», — добавил эксперт.

Политолог назвал показательным то, что глава государства предельно откровенен и говорит о важных лично для себя вещах.

«Мы понимаем, что его мировоззрение соответствует мировоззрению всего народа в части семьи и понимания России как семьи», — подчеркнул он.

По его словам, россияне получили ответы на важнейшие вопросы, которые беспокоят общество и создают разные эмоции, в том числе страх.

«Исполнительная власть на всех уровнях получила прямые поручения и отдельное направление работы. Мы все видим, что страна движется к реализации национальных целей, которые страна с помощью президента поставила перед собой», — заключил Асафов.