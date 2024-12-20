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Невеста отменила свадьбу из-за жениха, который купил дом, не посоветовавшись с ней

Девушка расторгла помолвку из-за неожиданного подарка, сделанного ее женихом
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Depositphotos

Невеста отменила свадьбу после того, как жених купил дом, не посоветовавшись с ней. Об этом она рассказала в анонимном посте на платформе Reddit.

По словам 30-летней невесты, она и ее 32-летний парень Марк встречались два года, прежде чем объявили о помолвке. Женщина утверждает, что молодой человек всегда отличался креативностью и любовью к сюрпризам, что в итоге и разрушило их отношения буквально за пару недель до свадьбы. Во время запланированного ужина с друзьями Марк преподнес своей возлюбленной небольшую коробочку, и та решила, что он собирается вручить ей романтический подарок, вроде кольца или сережек. Однако мужчина открыл коробку и продемонстрировал лежащий внутри ключ.

«Внутри лежал ключ от дома, который он якобы купил для нас. Я была потрясена, потому что даже не подозревала, что он занимается поиском недвижимости. Моей первой реакцией были шок и замешательство, так как я думала, что это серьезное решение, которое мы должны были обсудить вместе», — вспомнила девушка.

Узнав, что дом находится на окраине города и нуждается в капитальном ремонте, она расстроилась и почувствовала себя застигнутой врасплох, так как Марк не посоветовался с ней перед покупкой. Девушку оскорбило, что ее жених взял на себя «такие серьезные обязательства», поэтому она немедленно захотела дать ему понять о преждевременности решения. Невеста заявила партнеру, что он испортил доверительные отношения, которые были между ними. Однако Марк заявил, что покупка дома могла стать «прекрасным началом» их совместной жизни, а девушка должна была лишь радоваться будущему.

«После жаркого спора я приняла мучительное решение отменить свадьбу. Марк был опустошен, а наши друзья потрясены. С тех пор Марк пытается выйти на связь, говорит, что хотел бы, чтобы мы все обсудили, но я не могу избавиться от чувства, что он пренебрег моими чувствами и моим вкладом в наши отношения. Я размышляю о том, не слишком ли я остро отреагировала», — призналась автор поста.

Однако в комментариях люди встали на ее сторону. Пользователи утверждали, что намерения Марка могли быть не вполне порядочными и он мог оформить дом на собственное имя перед свадьбой, чтобы потом в случае возможного развода забрать его себе.

Ранее жительница Сочи, которой жених сломал челюсть накануне свадьбы, простила мужчину и стала его женой.

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