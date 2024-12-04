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Эксперт раскрыл, кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Бизнесмен Майер: лазерную эпиляцию нельзя делать людям с сахарным диабетом

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Freepik

Несмотря на то, что лазерная эпиляция является эффективной и безопасной процедурой, некоторым людям она противопоказана. Об этом в беседе с РИАМО сообщил владелец бренда профессиональных лазеров для эпиляции MAYER Евгений Майер.

По его словам, удаление волос лазером противопоказано при слишком смуглой коже и большом количестве родинок. Кроме того, от процедуры следует воздержаться пациентам с металлическими имплантами, открытыми ранами, аллергией и тромбофлебитом.

«Прямым противопоказанием к лазерному удалению волос являются онкологические заболевания, эпилепсия, сахарный диабет, ВИЧ, псориаз и другие кожные болезни. Нельзя проводить процедуру беременным, женщинам во время менструации и при гормональных сбоях», — предупредил Майер.

Он добавил, что за две недели до процедуры следует исключить прием антидепрессантов, антибиотиков и гормональных препаратов.

Врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова до этого предупреждала, что женщинам нельзя сбривать пушок на лице — это крайне опасная процедура, которая может привести к ранам, инфицированию, врастанию волос и образованию пигментных пятен.

Есть много других, более безопасных способов удаления волос, в том числе восковая эпиляция, электроэпиляция. Такие процедуры эффективнее, результат сохраняется надолго, а эффекта утолщения волос не будет, отметила специалист.

Ранее россиянам назвали эффективные способы устранения кератоза.

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