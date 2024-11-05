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Россиянки стали реже отказываться от новорожденных детей

«Известия»: в России снизилось число отказов от детей в роддомах

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В России стало меньше женщин, которые после рождения ребенка оставляют его в родильном доме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику в Минздраве.

Так, доля младенцев-отказников от общего числа родившихся в 2023 году составила 0,09% (0,11% — в 2021 году, 0,10% — в 2022-м). С 2012 года число отказов от детей в роддомах снизилось на 89%, с 2022 года — на 24%. В нескольких регионах страны от младенцев отказывались только несколько раз.

В Ненецком автономном округе ни разу не отказывались от новорожденных в 2014, 2022, 2023 и 2024 годах. В 2014 году чаще всего оставляли детей в роддомах в Челябинской области. Среди регионов, которые вошли в тройку лидеров по снижению числа отказов, оказались Коми, Архангельская область и ХМАО.

Руководитель проекта «Профилактика отказов от новорожденных» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Шихова объяснила, что женщины в России в основном отказываются от ребенка из-за финансовых трудностей, отсутствия поддержки со стороны близких и наличия психологической травмы.

Методист Фонда профилактики социального сиротства Дмитрий Григорьев объяснил, что предотвратить отказ от ребенка в роддоме можно в 30-60% случаев. Однако в 2014 году только с «отказницами» даже не проводили беседы — женщине было достаточно заполнить документы и уйти.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить по всей России лотерею для новорожденных и ежемесячно разыгрывать в ней по 10 квартир.

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