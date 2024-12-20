Вице-премьер Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы в строительной отрасли

Хуснуллин: нехватка рабочей силы на стройке оценивается в 200-400 тыс. человек

Дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли, по экспертным оценкам, может составлять примерно 200-400 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью РБК.

По его словам, нехватка строителей является острой проблемой для отрасли. Подобная ситуация сложилась из-за роста объемов строительства на 30% с 2020 года.

Хуснуллин добавил, что сегодня в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают порядка 11 млн человек. На этом фоне показатели нехватки в 200-400 тысяч человек — не критичные цифры, но на некоторых направлениях возникают проблемы.

Вице-премьер добавил, что в ближайшее время дефицит кадров в строительстве немножко уменьшится из-за снижения объема стройки.

11 декабря замглавы правительства России Александр Новак заявил, что российской экономике не хватает около 1,5 млн высококвалифицированных кадров.

По словам Новака, профессиональную подготовку специалистов должна обеспечить реализация нацпроекта «Кадры», который опирается на потребности российской экономики.

Также зампредседателя кабмина подчеркнул важность взаимодействия вузов и колледжей с бизнесом. Он отметил, что в последние годы эти контакты активно развивались.

Ранее стало известно, что дефицит кадров в ВПК России приближается к 400 тысячам человек.