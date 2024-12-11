В кабмине оценили нехватку специалистов в РФ в 1,5 млн человек

Российской экономике не хватает около 1,5 млн высококвалифицированных кадров, рассказал на площадке национального центра «Россия» замглавы правительства РФ Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

«По данным Минтруда, мы нуждаемся в 1,5 млн дополнительно высококвалифицированных кадрах. Дефицит кадров в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, ЖКХ», — заявил вице-премьер.

По словам Новака, профессиональную подготовку специалистов должна обеспечить реализация нацпроекта «Кадры», который опирается на потребности российской экономики.

Также зампредседателя кабмина подчеркнул важность взаимодействия вузов и колледжей с бизнесом. Он отметил, что в последние годы эти контакты активно развивались.

Нехватка персонала в некоторых отраслях выводит на первый план решение задачи по повышению производительности труда. Без повышения навыков и компетенций сотрудников с решением этой задачи не справиться. Какими путями добиться эффективного результата и как в этом поможет нацпроект «Производительность труда» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что дефицит кадров в ВПК России приближается к 400 тысячам человек.