Машинисты товарного поезда рассказали о причинах аварии в Мурманской области

Задержанные машинисты грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, в рамках допроса рассказали, что привело к аварии. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источники.

По словам машинистов, в локомотиве загорелся главный выключатель. Поезд остался без подачи энергии и не мог тянуть состав с 6 тыс. тонн груза.

Машинист и его помощник решили остановить состав на небольшом уклоне, положили под колеса пять тормозных башмаков и начали разбираться с возникшей проблемой, говорится в публикации.

Машинист рассказал следователям, что доложил диспетчеру о неисправности одного из токоприемников. Его попробовали поднять, но сделать это не удалось. В этот момент состав начал откатываться назад, рассказал источник.

В публикации подчеркивается, что машинисты не смогли установить дополнительные башмаки, это было опасно и невозможно, ведь состав начал движение.

В результате произошедшего поезд набрал серьезную скорость, вылетел с пути и столкнулся с хвостовой частью пассажирского поезда, добавил источник.

18 декабря в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового состава. В поезде в момент аварии находился 321 пассажир. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась 14 пассажирам.

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.