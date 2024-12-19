Врач дала советы, как сделать новогодние салаты полезными

Оливье, сельдь под шубой или мимоза — сложно представить праздничный стол без этих салатов, ведь они стали неотъемлемой частью наших традиций. Но безопасны ли они для здоровья и можно ли сделать их полезными, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

Она отметила, что каждый из этих салатов имеет свои особенности. Оливье — это сочетание овощей, мяса и майонеза. Сельдь под шубой — слоеный салат с рыбой и овощами. Мимоза — нежное блюдо с рыбными консервами и яйцами.

При этом важно понимать, что любой салат может быть как полезным, так и вредным. Все зависит от ингредиентов и способа приготовления.

«Например, овощи в салатах — источник витаминов и клетчатки. Но майонез, который часто используется в качестве заправки, может свести на нет всю пользу. Рыба в сельди под шубой и мимозе — отличный источник белка и омега-3 жирных кислот. Но если использовать слишком соленую рыбу или консервы низкого качества, польза может превратиться во вред. Яйца, которые есть во всех трех салатах, — ценный источник белка и витаминов. Но их избыток может привести к повышению уровня холестерина», — объяснила специалист.

Картофель, морковь, свекла — основа этих салатов. Как отметила врач, они богаты углеводами и клетчаткой. Но при чрезмерном употреблении могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

«На самом деле, нет однозначно вредного салата. Все зависит от того, как вы его готовите и в каких количествах употребляете. Оливье может быть относительно полезным, если использовать нежирное мясо, больше овощей и заменить майонез на йогурт. Сельдь под шубой станет диетическим блюдом, если уменьшить количество майонеза и использовать не слишком соленую рыбу. Мимоза может быть отличным источником белка, если правильно подобрать рыбные консервы и не переборщить с яйцами», — подчеркнула эндокринолог.

Главное, по ее словам, — соблюдать баланс и не злоупотреблять. Любой из этих салатов может стать частью здорового рациона, если подойти к его приготовлению с умом.

Также она дала несколько советов, как сделать праздничные салаты более полезными: замените майонез на йогурт или оливковое масло; используйте больше свежих овощей; выбирайте нежирное мясо или рыбу; уменьшите количество соли; добавьте зелень — она богата витаминами и минералами.

«Помните, что даже самый полезный салат может стать вредным, если съесть его слишком много. Соблюдайте умеренность и прислушивайтесь к своему организму. Не бойтесь экспериментировать и создавать новые, более полезные версии любимых салатов. Это может стать отличным способом заботы о своем здоровье и здоровье ваших близких», — резюмировала специалист.

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