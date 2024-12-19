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Пенсионер попал в больницу с переломами и следами от укусов после нападения собаки

В Ленобласти пенсионера искусала собака
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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Ленобласти пенсионера госпитализировали со следами укусов. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Сумино Волосовского района. По предварительной информации, на пострадавшего напала собака.

Помимо ран на коже, у него диагностировали переломы пальцев рук. В больницу мужчину доставили в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает «Фонтанка», пострадавшему 76 лет. Следы от зубов и рваные раны медики обнаружили у него на кистях рук и голени.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинске десятилетнему ребенку понадобилась помощь медиков после нападения агрессивной собаки. По словам матери, животное схватило школьницу за ногу и порвало колготки. Находившиеся рядом мужчины смогли отогнать собаку. После произошедшего девочке назначили курс прививок от бешенства.

Ранее в Орске стая собак искусала шесть человек, среди которых двое детей.

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