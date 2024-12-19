В Челябинске собака набросилась на ребенка

В Челябинске собака напала на десятилетнюю девочку по пути из школы

Девочку из Челябинска покусала собака, когда она возвращалась из школы домой. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице Агалакова, недалеко от школы №51. По словам матери, ее десятилетняя дочь направлялась домой и по пути никак не привлекала внимания животного.

«Но собака все-таки выбежала и набросилась на нее, укусила за ногу, порвала колготки», – поделилась женщина.

Рядом находились двое мужчин, они спугнули животное. После произошедшего родительница обратилась в больницу. Ребенку назначили курс прививок от бешенства.

Как рассказала мать, девочка вынуждена ходить по этой дороге. Второй путь до школы пролегает около гаражей, там животных еще больше.

Напавшая на школьницу собака вместе с еще несколькими особями живет на стоянке. Местные жители уже несколько раз вызывали специалистов по отлову, но они не забирали животных, так как официально у них есть хозяин и место, где они живут. Животные продолжают проявлять агрессию к окружающим.

Ранее в Курганской области собака напала на мальчика и изуродовала ему лицо.