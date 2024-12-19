Пьяный житель Волгограда поджег соседку и получил срок

В Волгограде мужчину осудили на 9 лет за попытку сжечь соседку

Суд вынес приговор жителю Волгограда, который поджег знакомую. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из садовых товариществ. По версии следствия, пьяный мужчина из-за неприязненных отношений облил 46-летнюю соседку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег зажигалкой.

Свидетели произошедшего вызвали медиков. Специалисты оперативно доставили женщину в больницу, где у нее диагностировали обширные ожоги. Врачи смогли спасти пациентку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 9,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Башкирии пьяный мужчина облил супругу спиртом и поджег. Женщина получила ожоги, но муж запретил ей выходить из дома и закрыл в доме.

Пострадавшую спасли правоохранители. В отношении подозреваемого возбудили дело, но пострадавшая его простила.

Ранее в Новосибирской области пьяный мужчина поджег жену во время ссоры.