Житель Башкирии поджег жену и несколько дней удерживал дома, угрожая новым поджогом

В Башкирии суд возобновил дело обвиняемого в поджоге супруги, несмотря на то, что пострадавшая его простила. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в мае текущего года пьяный мужчина облил жену спиртом и поджег. В результате россиянка получила ожоги I и II степени.

Несмотря на травмы, супруг не разрешал женщине выходить из дома, где закрыл ее. При этом россиянка просила вызвать медиков, но муж угрожал снова поджечь ее, если пленница сама будет звать на помощь.

Пострадавшую спасли сотрудники правоохранительных органов, как они узнали о произошедшем, не сообщается.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В какой-то момент супруга потребовала прекратить дело, так как стороны примирились, ее ходатайство удовлетворили.

В прокуратуре такое решение суда посчитали незаконным. Верховный суд Башкирии направил материалы на новое разбирательство в суд первой инстанции.

Ранее в центре Петербурга россиянин поджег человека.