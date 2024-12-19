Политолог отметила широту охвата поднятых на прямой линии с Путиным тем

В ходе совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина поднимались самые волнующие россиян вопросы. Об этом по итогам мероприятия рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

По ее словам, темы фактически охватили все социальные и возрастные категории россиян.

«Особый акцент был сделан на ходе СВО, вопросах, связанных с выплатами участникам боевых действий, восстановлении инфраструктуры приграничных и исторических регионов России, социальными гарантиями, которые должны получать их жители», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что комиссия ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан на протяжении года работает с обращениями, в которых жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пишут о невозможности получить пенсии в связи с утраченными документами.

«Для нас очень важно, что на прямой линии прозвучал четкий сигнал федеральным и региональным институтам: процесс оформления документов не должен быть излишне забюрократизирован. Подтвердить стаж можно на основании свидетельских показаний и решений межведомственных региональных комиссий», — добавила она.

Политолог уточнила, что подобный подход, при котором принцип справедливости должен быть обеспечен в полной мере, был обозначен и в вопросе выплат участникам СВО.

«В целом, мы увидели пример свободы слова в российском, антизападном понимании: открыто обсуждаются самые насущные, в том числе и острые вопросы, и подход «услышать человека» транслируется сигналом на региональный уровень», — заключила эксперт.