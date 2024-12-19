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Самарский слесарь отдал мошенникам сбережения в обмен на молчание о звонках проституткам

В Самаре слесарь отдал 116 тысяч рублей за молчание о звонках проституткам
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре 23-летний слесарь отдал мошенникам сбережения в обман на молчание о звонках проституткам. Об этом сообщает samara.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации издания, сотруднику одного из производств на рабочий телефон поступил звонок от неизвестного, который сказал, что из-за поступившего с его номера отказа общаться с проститутками случилась блокировка кассового оборудования «очень серьезной фирмы». Незнакомец стал угрожать оглаской сведений о том, что слесарь звонил женщинам с пониженной социальной ответственностью, и попросил у него за молчание 116 тысяч рублей.

Самарец испугался огласки сведений о звонках проституткам, решив, что с его номера могли звонить коллеги, и перевел мошеннику запрашиваемую сумму. Позже он выяснил, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина застраховал жизнь жены, столкнул ее в море и потратил деньги на проституток.

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