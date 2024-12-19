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Москвичка «заняла» у знакомых более 10 млн рублей и пошла под суд

В Москве женщину осудили за невозвращенные займы у знакомых на 10,1 млн рублей
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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

Суд вынес приговор москвичке, которая почти девять лет занимала у знакомых деньги и не отдавала. Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, 55-летняя женщина злоупотребляла доверием своего окружения. Она брала у людей деньги на свои нужды и обещала вернуть средства с процентами.

В качестве предлогов она называла покупку недвижимости, вложения в бизнес и другие. Знакомые одалживали нужные суммы, так как москвичка создавала у них мнение о себе как о добросовестном заемщике.

«Возвращать деньги и проценты она изначально не собиралась, а распоряжалась деньгами по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

Всего таким образом она обманула семь человек, у которых «заняла» 10,1 миллиона рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Свою вину фигурантка признала. Суд приговорил ее к лишению свободы на пять лет, этот срок она проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Урале студентка сказала «да» телефонному роботу и осталась без миллионов рублей.

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