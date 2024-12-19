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На Урале студентка сказала «да» телефонному роботу и осталась без миллионов рублей

В Екатеринбурге студентка сказала «да» телефонному роботу и потеряла 6 млн руб.

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Shutterstock

В Екатеринбурге 19-летняя студентка местного института МЧС утвердительно ответила на звонок телефонного робота, после чего в течение нескольких дней лишилась крупной суммы. Об этом сообщает издание «E1.ru» со ссылкой на знакомую потерпевшей.

По словам собеседницы издания, девушке поступил звонок от робота, который задал вопрос, хочет ли она зарабатывать на инвестициях. После ответа «да» со студенткой связалась неизвестная — она убедила ее скачать приложение и положить туда небольшую сумму. Несколько дней программа показывала екатеринбурженке прибыль. После этого ее наставница стала склонять ее вложить большую сумму.

Воодушевленная «прибылью» студентка заняла у родственников крупные суммы и перевела их в приложение. После этого куратор перестала отвечать на сообщения студентки, и та поняла, что ее обманули мошенники. В общей сложности екатеринбурженка потеряла 6 млн рублей.

В пресс-службе городского УМВД отметили, что подобные схемы, где незнакомцы под видом «финансовых коучей» и «брокеров» манипулируют денежными сбережениями граждан, распространены. В полиции посоветовали не соглашаться на предложения о заработке «на бирже» и «инвестиционных платформах».

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее в Екатеринбурге врач-ортопед перевела аферистам 14 млн рублей.

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