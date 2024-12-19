Дублер Брэда Питта приговорен к тюремному заключению за сексуальные преступления

Daily Record: дублера Брэда Питта посадили в тюрьму на 21 год за сексуальные преступления

Дублер актера Брэда Питта приговорен к 21 году тюремного заключения за сексуальные преступления, пишет Daily Record.

Люк Форд, 35-летний актер, был признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая изнасилование и сексуальное насилие, в ходе судебного процесса в Шотландии. Разбирательство стало первым делом по шотландскому законодательству, связанным с практикой, когда мужчина обманывает партнершу, не используя презерватив, несмотря на обещание.

Форд, который что работал дублером Брэда Питта в фильме «Война миров Z», был осужден за серию преступлений, совершенных в период с 2008 по 2020 год. Его имя было добавлено в реестр сексуальных преступников на неопределенный срок.

Прокурор Катрина Паркс охарактеризовала Форда как «серийного преступника», который не проявил уважения к согласию своих жертв.

Ранее Брэд Питт рассказал, что отказался от алкоголя ради общения с детьми.